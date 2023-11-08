Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 36 0

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актриса выходила в свет с избранником, но не комментировала их отношений. И тут женитьба!

Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны» вышла замуж. Избранником звезды стал коллега по творческому цеху, артист Максим Белбородов («Старые шишки», «28 панфиловцев»). О своем новом статусе жены Бербер рассказала в личном блоге, ее новоиспеченный супруг тоже не сдержал радости и поделился снимками со свадьбы, которая, судя по всему, не была пышной и торжественной.

Актриса пошутила: «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж». Возлюбленный, по ее словам, побоялся упустить момент и тянуть не стал. В публикации Бербер показала помолвочное и обручальное кольцо в нескольких ракурсах, на этих кадрах она выглядела совершенно счастливой. Супруг посвятил избраннице несколько трогательных строк.

«Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нем не будет. Всем девушкам хочу сказать — finita la comedia. Всем мужчинам — желаю удачи, у вас все впереди, но без обид! Мы-то с вами прекрасно понимаем, что я забрал лучшую из всего человечества», — написал Белбородов.

Судя по фото, Зоя Бербер и Максим Белбородов не устраивали пышную свадьбу. Instagram* / maxbelborod

На свадебном фото актер целовал жену: на нем простой серый свитер, на ней — белый и скромный венок с фатой. Вокруг пары несколько разноцветных шариков. Были ли на бракосочетании гости, неизвестно, в кадре, как минимум, их не видно. Возможно, артисты решили устроить праздник только для двоих.

У Зои Бербер есть дочь Надежда от читинского сценариста Александра Синегузова. Отца Нади актриса встретила на съемках пилотных серий «Реальных пацанов» в 2010 году. По словам актрисы, многое в сериале стало отражением ее личной семейной жизни, о расставании стало известно в 2020-м. О романе Бербер с Белбородовым заговорили в 2023-м, однако сами влюбленные не спешили его комментировать. В одном из интервью Зоя говорила о желании родить еще детей и завести серьезные отношения, однако о кавалере умолчала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились герои сериала «Реальные пацаны» за 13 лет.

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