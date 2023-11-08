Ирина Пегова шокировала поклонников своим видом: «Душу не спрячешь»

Не так давно артистка решила взяться за себя и сбросила лишний вес, однако результат смутил некоторых фанатов.

Ирина Пегова восхищает поклонников не только своим актерским талантом, но и красотой. Прежде 45-летняя артистка призналась, что ей удалось избавиться от 15 лишних килограммов. Что заметно! Звезда опубликовала в своем личном блоге свежие фото. На снимках Пегова предстала во всей красе — с ярким макияжем, уложенной прической. Образ дополнил элегантный красный наряд с перьями.

Instagram* / pegovairina

«Ирина, вы невероятная!»

«Горячая штучка», — пишут фанаты.

Однако не все разделили такое мнение. Некоторым пришелся не по вкусу яркий макияж актрисы. Также часть людей не оценила и результаты похудения знаменитости, якобы лицо ее стало выглядеть истощенным.

«Ужас! Сразу старше лет на десять»;

«Мы вас любим любую, потому что красивую душу не спрячешь под косметикой»;

«А вот пухленькая была намного симпатичнее».

Instagram* / pegovairina

Пегова признавалась, что питается порциями еды размером не больше своего кулака, а также не пьет чай и кофе. Вместо этого — чистая питьевая вода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пегова стала хуже видеть после похудения.

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