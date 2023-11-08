Дорожное шоу: в Китае придумали необычный способ борьбы с засыпающими за рулем водителями

После такого точно никто не сомкнет глаз.

Настоящее лазерное шоу ожидает водителей на трассах в Китае. Дорожная полиция установила специальные фонари, чтобы взбодрить тех, кто уснул за рулем.

Красочный пульсирующий свет предназначен для снижения усталости и стимуляции зрительного нерва во время длительной поездки. Также лазерные огни указывают направление дороги. Таким образом власти хотят свести количество аварий к минимуму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей и пассажиров. Следить за соблюдением этого пункта ПДД со стороны пассажиров авто в Москве будут 206 видеокомплексов с нейросетью. Всего в столице около 500 камер, которые способны видеть на дороге Москвы непристегнутых водителей.