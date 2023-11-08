Дорожное шоу: в Китае придумали необычный способ борьбы с засыпающими за рулем водителями

Эфирная новость 47 0

В Китае придумали необычный способ борьбы с засыпающими за рулем водителями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Du Zheyu; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

После такого точно никто не сомкнет глаз.

Настоящее лазерное шоу ожидает водителей на трассах в Китае. Дорожная полиция установила специальные фонари, чтобы взбодрить тех, кто уснул за рулем.

Красочный пульсирующий свет предназначен для снижения усталости и стимуляции зрительного нерва во время длительной поездки. Также лазерные огни указывают направление дороги. Таким образом власти хотят свести количество аварий к минимуму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей и пассажиров. Следить за соблюдением этого пункта ПДД со стороны пассажиров авто в Москве будут 206 видеокомплексов с нейросетью. Всего в столице около 500 камер, которые способны видеть на дороге Москвы непристегнутых водителей.

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Он больше не может сам. Что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас
7:52
Мифы и правда о модельном бизнесе: как становятся моделью и все ли получают миллионы
7:41
Палитра будущего: нейросеть модернизировала логотип Пятого канала
7:29
Как перестать срываться на ребенке по пустякам: простые правила
7:15
Шпион в телефоне: как мобильные приложения крадут личные данные и деньги
7:03
Ирина Пегова шокировала поклонников своим видом: «Душу не спрячешь»

Сейчас читают

Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике
«Уменьшение окружности живота всего на 1 сантиметр снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1 процент»
Это не пережить: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от мяса
Армения пытается восстановить военный баланс с Азербайджаном — эксперт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд