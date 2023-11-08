Пьяная залетная: как помочь наевшейся перебродивших ягод птице

Орнитолог Вадим Мишин объяснил несложное устройство маленького птичьего вытрезвителя. Это знание поможет спасти захмелевшую пернатую от хищников.

Недавно в прессе разлетелись сообщения о сотне пьяных свиристелей, прилетевших в Новосибирск с опозданием. Эксперты объясняют: птицы едят перебродившие ягоды боярышника и рябины, и сбиваются с курса, а то и вовсе разбиваются о стекла и зеркальные поверхности. Но им можно помочь. Правда, шансы встретить всего одну захмелевшую пернатую не очень высоки. Те же свиристели предпочитают жить стаей, так что решившимся спасти их от кошачьих лап придется обуздать целую вечеринку. Лежачую в основном.

«Если птица захмелела, то она уже никуда не улетает, и в этом как раз проблема. Она остается там, где она захмелела. Она либо раскоординированная, либо просто потеряла сознание. То есть она живая, но такая вяленькая», — рассказал 5-tv.ru орнитолог и основатель птичьего приюта Вадим Мишин.

По словам специалиста, напиваются птички не нарочно, они ошибаются с давно лежащими на земле ягодами. И если вы найдете одну из таких беспомощных бедняжек, именно от вас будет зависеть ее жизнь. Чтобы малышку не сцапал дворовой кот, устройте ей маленький вытрезвитель: положите в коробку и оставьте в своем доме на ночь. Утром ей полегчает, и вы выпустите ее на волю. Опохмелять не обязательно.

«Еще существуют вирусные и бактериальные инфекции разные, птицы ими болеют. В таких случаях тоже наблюдается массовое поражение с осложнением в форме раскоординированности, и падеж может быть. Не надо все списывать на пьянство, тут может быть и другая история. Поэтому если нашли не одну птичку, надо обязательно взять одну-две птички, упаковать в целлофановый пакет и отнести в государственную ветеринарную службу», — продолжает орнитолог.

По словам Мишина, крылатая, если утром все еще чувствует себя плохо, может оказаться больной. Ветеринар осмотрит ее, проверит риск инфицирования, эпизоотии (Распространение болезни на другой живой вид. — Прим. ред.) или даже эпидемии. Врач также подскажет, как заботиться о птичке до ее возвращения на волю.

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