«Дверь в НАТО закрыта»: США предрекли серьезные проблемы Украине и ЕС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 94 0

Politico: Украина становится все более тяжелым бременем для Евросоюза

«Дверь в НАТО закрыта»: США предрекли серьезные проблемы Украине и ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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В европейских странах растет пессимизм из-за перспективы быстрого расширения Евросоюза. Особенно их пугает возможное присоединение опустошенной конфликтом Украины.

Украина превращается в серьезную проблему для Евросоюза, и пока конфликт будет продолжаться, эта ноша для ЕС будет становиться все тяжелее. Об этом пишет американское издание Politico.

«Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины», — указано в материале.

Отягощают ситуацию еще больше идеи западных политиков о присоединении Украины к Евросоюзу, указали авторы. Тем не менее, их замыслы воплотить сложно.

Немецкий политолог Кай-Олаф Ланг сообщил изданию, что геополитические обстоятельства сегодня оказывают давление на Евросоюз, однако вступление Украины в союз обернется негативными последствиями для его функционирования. Именно понимание этого, по его словам, замедляет интеграцию страны в ЕС.

Автор обратили внимание на растущий в союзе пессимизм из-за перспективы присоединения Незалежной, особенно если учесть ее опустошенное состояние.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что отчаявшийся Зеленский открыл «второй фронт» на Украине.

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