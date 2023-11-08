Большой-большой секрет: действительно ли Израиль обладает ядерным оружием

Почему власти страны никогда не подтверждали, но и не опровергали наличие этого типа вооружения?

В МИД Ирана призвали Совбез ООН и МАГАТЭ срочно начать ядерное разоружение Израиля на фоне угрозы такого рода противостояния на Ближнем Востоке. Издание URA.RU рассказывает, как именно еврейское государство развивало ядерную программу и есть ли у него соответствующее оружие.

Все началось в середине 1950-х — тогда первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион воспользовался вариантом «ядерной страховки», чтобы быть начеку в случае войны. Сначала израильтяне купили реактор и раздобыли технологию получения плутония, а затем закупили у Норвегии 20 тонн тяжелой воды для ядерных реакторов.

В 1958-м в Димоне начали возводить ядерный центр. Власти Израиля никогда не подтверждали и не опровергали наличие в арсенале ядерного оружия.

Это особая политика, которая позволяет государству не становиться первым, кто введет ядерное оружие на Ближний Восток. Однако, судя по подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в январе 2023 года у Израиля было 90 ядерных боеголовок.

Столько же их было и в январе 2022-го. Также в институте подсчитали, что у Израиля может быть около 30 ядерных бомб свободного падения, 50 баллистических ракет «Иерихон», а также пять немецких дизель-электрических подводных лодок класса Dolphin.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нанесет ли Израиль ядерный удар по сектору Газа.