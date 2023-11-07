Угрозы поступают: нанесет ли Израиль ядерный удар по сектору Газа

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Сектор Газа находится под интенсивными обстрелами со стороны Израиля

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Мировое сообщество встревожено обострением палестино-израильского конфликта. К чему может привести противостояние сторон?

Около полутора миллионов жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в приютах. Об этом заявили в ООН. Пока глава международной организации призывает прекратить огонь и отправить больше грузовиков с гуманитарной помощью, жители анклава называют последние удары самыми мощными с начала конфликта. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Армия обороны Израиля пытается продвинуться вглубь сектора Газа. По сообщениям руководства ЦАХАЛ, анклав удалось разделить на северную и южную часть, создав при этом, как они говорят, «гуманитарный коридор», и полностью блокировать город Газа.

По свидетельствам жителей, новые удары по столице региона стали самыми интенсивными с 7 октября — начала эскалации конфликта.

«Горячей точкой» для более чем двух миллионов палестинцев стали суша, воздух и море. Большая часть Газы лежит в руинах. Эти кадры в прямом эфире показал катарский телеканал Al Jazeera.

Истребители ЦАХАЛ разнесли единственные в регионе психиатрическую и офтальмологическую больницы. Новым ударам подверглась и клиника Аль-Шифа в северной части анклава, где укрываются беженцы. Сотни жертв и пострадавших в лагере палестинских беженцев Аль-Шати.

В ООН подсчитали: каждые десять минут в результате конфликта погибает один ребенок. Еще двое получают ранения. Медики делают все, что могут, чтобы спасти детей. Например, вновь запустить сердце, которое только что остановилось.

Руководство ЦАХАЛ доказывает: в мирных кварталах боевики ХАМАС прячут ракетные установки, как вот этот склад, обнаруженный военными на севере сектора Газа.

В результате уличных боев к востоку от Рафаха и Хан-Юниса израильские военные теряют танки, бронемашины и живую силу, сообщают в ХАМАС, группировка делает свои видеоотчеты, как рекламные ролики.

Министр национального наследия Амихай Элияху предложил сбросить на сектор Газа атомную бомбу. По его словам, «там нет мирного населения». И тут же был отстранен от должности премьером Нетаньяху.

Отреагировал и МИД Ирана: призвал Совбез ООН и МАГАТЭ срочно начать ядерное разоружение Израиля. США пытаются ни в коем случае не допустить применения ядерного оружия — ради этого в Израиль прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс. Он же обсуждает варианты, что делать, если такое оружие применит Тегеран.

Вообще угроза ядерного противостояния в регионе обострилась с прибытием на Ближний Восток американской атомной подлодки класса «Огайо», способной нести ракеты с ядерными боезарядами. На этом фоне, в ответ на блокаду Газы, расширяется международная блокада самого Израиля.

Вслед из Иорданией, Боливией, Чили, Колумбией и Гондурасом власти ЮАР заявили об отзыве сотрудников своей дипломатической миссии. «Моральный провал всей западной дипломатии» — так назвали гуманитарный тупик в Секторе Газе даже евробюрократы в Брюсселе.

Перехватить инициативу пытается Франция: Париж организует у себя 9 ноября международную конференцию по вопросам гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

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