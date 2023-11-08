Не все хорошо: почему Николай Носков внезапно отменил тур по России
Певец Носков перенес концерты в Оренбурге и Челябинске из-за состояния здоровья
Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович
Что происходит с именитым артистом?
Певец Николай Носков перенес два концерта в Оренбурге и Челябинске. В Telegram-канале артиста сообщили, что мероприятия не состоятся в запланированные даты из-за болезни артиста — обновленные станут известны позднее.
Что известно о состоянии Носкова
Как передает издание NEWS.ru, Носков почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Выяснилось, что с его здоровьем не все хорошо — в ближайшее время артист будет заниматься восстановлением.
Шесть лет назад он перенес инсульт. После этого артист передвигается с костылем, а на сцене выступает сидя в инвалидном кресле.
Скандальный концерт Носкова в Перми
В начале 2023 года певец выступил в пермском Доме культуры имени Солдатова. На сцену он вышел с опозданием — позже поклонники писали в интернете, что артист не понимал, где находится.
Пользователи делились, что Носков спрашивал, где он, и пытался уйти со сцены. В итоге он исполнил только две песни — начатый концерт продолжил и завершил Александр Иванов (IVAN).
Как проходила реабилитация Носкова после инсульта
Зимой 2020 года Носков рассказал о своем первом онлайн-концерте, который посмотрели порядка 700 тысяч человек. Звезда тогда поделился, что в ходе этого не было привычных аплодисментов, также не удалось увидеть лица людей, их эмоции.
Но артисту сказали, что зрители в онлайн-формате каждую секунду писали ему слова поддержки и благодарили за концерт. Также Носков сообщил, что реабилитация после инсульта проходила по плану, но из-за COVID-19 он реже виделся с врачом.
Когда у Носкова начались проблемы со здоровьем
Проблемы со здоровьем у исполнителя хита «Паранойя» начались в марте 2017 года, когда ему провели операцию по удалению тромба в шейном отделе. Тогда же у него был диагностирован инсульт.
Из-за недуга ему пришлось приостановить концертную деятельность и отменить гастроли, приуроченные к 60-летнему юбилею.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена и фанаты Носкова поспорили о его адекватности на концерте в Перми.
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