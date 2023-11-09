Развод, коронавирус и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Актер Балуев после коронавируса продолжил сниматься в кино и играть в театре

Развод, коронавирус и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Артист надолго пропал из информационного поля, чем вызвал самые страшные предположения и догадки со стороны поклонников. Что с ним произошло?

Российский актер Александр Балуев долгое время не связывался ни с журналистами, ни с поклонниками. Поэтому в сети распространялись слухи о том, что звезда «Угрюм-реки» болен и именно из-за этого не хочет показываться на публике. О том, что на самом деле случилось в жизни артиста и чем он занимается сейчас, пишет NEWS.ru.

Александр Балуев окончил Школу-студию МХАТ, а на экране впервые появился в 1971 году в сериале «Следствие ведут Знатоки». Широкую известность ему принесла роль в фильме «Мусульманин».

После феерической работы Балуев сыграл также в картине «Благословите женщину» и продолжил активно сниматься в кино и играть в театре.

В личной жизни Балуева тоже все сложилось. В браке с Марией Урбановской у него родилась единственная дочь — Мария-Анна. На тот момент актеру было 45 лет. Когда дочери было десять лет, семья распалась, и мама увезла девочку в Польшу. Актер остался жить в элитном поселке в Подмосковье.

Бывшие супруги поддерживают приятельские отношения. Дочь пошла по стопам отца и видит себя в творческой специальности.

В 2021 году у Александра Балуева начались проблемы со здоровьем. После перенесенного коронавируса актер долгое время восстанавливался. Тогда сообщалось, что у артиста началось поражение обоих легких. Однако он смог полностью победить болезнь и встать на ноги.

Сейчас Александр Балуев продолжает сниматься в кино: его можно увидеть в картинах «Беспринципные в деревне», «Арбатские тайны» и «Вызов». Также он не расстался с любимым театром. Однако посещать светские мероприятия Балуев, как признавался, не может из-за графика.

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