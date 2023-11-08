Более 200 ролей, смерть жены и борьба с болезнью: как сложилась судьба Леонида Куравлева

Сердце артиста остановилось зимой 2022 года. Что известно о его карьере и личной жизни?

Леонид Куравлев оказался одной из ярчайших звезд в истории российского кинематографа — характерный актер с образом обычного парня, знакомого и понятного каждому. 8 октября ему могло бы исполниться 87 лет. Какой была жизнь великого артиста?

Лучшие роли Леонида Куравлева

Куравлев дебютировал в кино в 1957 году в фильме Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет». Именно после этой картины его заметил режиссер Василий Шукшин, который искал актера, «знакомого и понятного каждому зрителю».

«Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссер: Леонид Гайдай, 1973 г.

В этом фильме Леонид Куравлев исполнил роль вора Жоржа Милославского. Изначально на нее рассматривали Андрея Миронова, но режиссер выбрал Куравлева — и не ошибся.

Жорж Милославский при царском дворе выглядит как типичный работник советской торговли. Куравлев украсил картину своими личными фишками, которых не было в сценарии, но которые туда идеально вписались. Игра актера так впечатлила Леонида Гайдая, что тот позволил ему импровизировать на съемках.

«17 мгновений весны»

Кадр из х/ф «Семнадцать мгновений весны «. Режиссер: Татьяна Лиознова, 1973 г.

Герой Леонида Куравлева — оберштурмбаннфюрер Курт Айсман. Изначально ему предложили роль главного немецкого злодея, но он отказался.

Повязку на глаз для героя Куравлева придумала Татьяна Лиознова — по ее мнению, это придавало персонажу индивидуальность, рисовало биографию опытного солдата

В это же время Куравлев должен был сниматься у Шукшина, однако отказался ради этого предложения. Тогда друзья едва не поссорились, так как отказ актера стал для режиссера ударом.

«Афоня»

Кадр из х/ф «Афоня «. Режиссер: Георгий Данелия, 1973 г.

В этом фильме Леонид Куравлев сыграл настоящего антигероя того времени — жлоба, пьяницу и задиру, который на протяжении всей картины катится по наклонной и оказывается ниже и ниже, когда, казалось бы, падать уже некуда.

Когда фильм вышел на телеэкраны, зрителям он очень понравился, а у Куравлева появилось прозвище «Афоня». Многие объекты, например, магазины сантехники, стали называться именем главного героя. А некоторые фразы из этой киноленты стали крылатыми.

«Живет такой парень»

Кадр из х/ф «Живет такой парень». Режиссер: Василий Шукшин, 1964 г.

Одна из первых ролей Куравлева — заикающийся механик, который пытается найти коленчатые валы. Актер точно попал в образ, который хотел видеть режиссер картины Василий Шукшин.

Для самого Куравлева фильм «Живет такой парень» стал любимым. В образе его героя — черты обычного трудяги, влюбчивого и веселого юнца, готового помогать людям. Он делает это не потому, что люди просят, а потому, что запас добра в его душе настолько большой, что просит выхода.

«Вий»

Кадр из х/ф «Вий». Режиссеры: Георгий Кропачев, Константин Ершов, 1967 г.

Леониду Куравлеву досталась главная роль в культовом советском хорроре. Сыграть в фильме актер согласился сразу, так как давно хотел попробовать себя в картинах непривычного для себя жанра.

Мистика в фильме Куравлева не особо пугала, так как он не был суеверным человеком. Впрочем, даже на фоне фееричных полетов панночки в гробу, артист смог не потерять внимание и интерес зрителя к своему герою.

Личная жизнь Леонида Куравлева

Женой актера стала Нина Васильевна, с которой он познакомился на катке, когда ему было всего лишь 16 лет, а его будущей супруге — 13. В итоге они прожили вместе полвека — с 1960 по 2012 год.

В 72 года Нина Куравлева умерла. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, а на надгробии могилы еще при жизни было выбито имя ее супруга.

От брака у Куравлева остались два ребенка — дочь Екатерина и сын Василий.

Почему умер Леонид Куравлев

После смерти жены в 2012 году Куравлев стал настоящим затворником и свел на нет общение с журналистами и выходы в свет. Актер будто сам не хотел жить: отказывался есть, не разговаривал и не выходил из комнаты.

Состояние здоровья Куравлева серьезно ухудшилось в начале 2022 года. Из дома престарелых его экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Диагноз подтвердился, однако тест на коронавирус давал отрицательный результат.

В ходе лечения у актера обнаружили проблемы с пищеварительной системой — пришлось проводить операцию. Также был явно сильно поврежден головной мозг. К сожалению, справиться со всеми нагрузками организм легенды кинематографа не смог.

Врачи пытались всячески помочь ему и продлить жизнь, но сердце артиста остановилось зимой 2022 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы рядом с супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Куравлева перед смертью отправили в дом престарелых.