Даже не мечтай: Польша поставила Зеленскому жесткий ультиматум

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МИД Польши: Украине не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Отношения между странами продолжают ухудшаться. Варшава требует от Киева призвать волынскую резню геноцидом. В противном случае — в Евросоюз Украине не попасть.

Скелеты в шкафу украинской истории могут поставить крест на всех надеждах Киева вступить в Евросоюз. А скелетов этих масса.

Украинцы испортили отношения со всеми своими соседями. Притесняют венгров, по сути, в венгерском Закарпатье, не хотят признавать Ужгород словацким, Бессарабию румынской, а Львов и все Восточные Кресы польскими.

Именно недавний союзник Киева — Варшава — может стать тем самым камнем с надписью «Европа», который вечно будет встречать украинцев на входе в Старый свет.

В польском МИДе заявили, что пока Украина не признает волынскую резню геноцидом и не произведет эксгумацию тел погибших, то может и не мечтать о месте в дружной европейской семье. А чтобы признать все это, Киеву нужно публично назвать нацистами и убийцами своих героев — Бандеру, Шухевича и всех остальных.

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