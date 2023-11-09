Что нужно знать о гонконгском гриппе: симптомы, профилактика, кто в группе риска

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 502 0

Единственным методом профилактики гонконгского гриппа является вакцинация

Фото, видео: www.globallookpress.com / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru

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Что это за вирус и как от него защититься?

Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание. Его вызывает подтип H2N3 вируса гриппа A. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы.

Кто входит в группу риска

  • Дети;
  • Люди с хроническими заболеваниями;
  • ВИЧ-инфицированные люди;
  • Пожилые люди;
  • Люди, получающие иммунную терапию.

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Симптомы

Они проявляются уже через один-два дня после заражения.

  • Температура выше 39 градусов;
  • Сухой кашель;
  • Заложенность носа;
  • Головная боль;
  • Ломота во всем теле.

Тяжелое состояние сохранятся около четырех-пяти дней.

Гонконгский грипп может привести к осложнениям. Могут не только обостриться хронические заболевания, но и появиться новые — это пневмония, миокардит, энцефалит, менингит. В сложных случаях нужна консультация инфекциониста, пульмонолога и гастроэнтеролога. Единственным методом профилактики гриппа является вакцинация.

Ранее 5-tv.ru, что в Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID.

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