В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 11 0

Сейчас приобрести недвижимость по этой программе можно под 6,5%.

В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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В России могут снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, пишут «Известия».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, автору документа считают, что программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. А в некоторых городах цены на жилье на первичном рынке выросли на 20%. Чтобы программа продолжала быть эффективной, и предлагается снизить ставку до 3%.

«Она (программа. — Ред.) распространяется только на новостройки, и это сужает возможности граждан для приобретения жилья. Сегодня на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек, и очень жаль, что люди не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке», — считает один из его авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что сложившейся ситуацией активно пользуются застройщики, намеренно завышают цены на недвижимость.

Тем временем с 3 ноября выросла ставка по ипотеке на первичном и вторичном рынках в Сбербанке. Как сообщили представители кредитной организации, разница составила 1,4 процентных пункта. С учетом этих изменений, а также недавнего повышения ключевой ставки Центробанка, минимальная ставка достигла 15,6% годовых.

Программы с государственной поддержкой работают на прежних условиях. Так, ставка по «Господдержке» начинается с 8%, по «Семейной ипотеке» — с 6%, «Ипотеке для IT» — с 5% годовых.

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