Коронавирус вернулся: ждать ли масочного режима?

В России и мире растет заболеваемость COVID. Самое время вспомнить меры профилактики.

В Россию возвращается коронавирус. Только за последнюю неделю количество вновь выявленных случаев заболевания выросло почти на треть. Среди — и заболевания новым штаммом «Пирола». Ждать ли новой волны эпидемии — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Позабытое было слово «короновирус» вновь зазвучало в публичном пространстве. Заболеваемость растет. В здании правительства, например, возвращают масочный режим. А с трибуны Совета Федерации, там правда пока еще все без масок, глава Роспотребнадзора говорит о начале эпидемии.

«Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч. Волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране», — рассказала Анна Попова.

Сегодняшняя ситуация уже рассматривается, как начало эпидемии, начало подъема. Перенес корону или контактировал с COVID-больным уже каждый на этой планете. И вроде иммунитет должен быть у всех. Однако это заболевание — рекордсмен по мутациям. Новейший штамм «Пиррола» производная от «Омикрона», например, еще почти не изучен. А в России уже есть первые случаи заражения.

«Если у человека вдруг повышается температура, насморк, кашель и остается либо отсутствие запахов, либо какое-то искажение — тоже частый сейчас симптом. Поэтому те врачи, которые назначают тесты, это замечательно. Конечно, новые мутации не так сильны, как первые. Чаще всего COVID переносят как обычное ОРВИ. Однако есть и тяжелые, и смертельные случаи, а пациентов с короновирусом в больницах сейчас значительно больше, чем еще год назад. В Москве, например, в сентябре расконсервировали ковидное отделение в Сокольниках», — говорит иммунолог Владислав Жемчугов.

Против новых штаммов старая вакцина малоэффективна. Поэтому сейчас вирусологи работают над новой. Клинические испытания закончатся к 10 декабря. А еще через месяц ее можно будет применять.

«Она создается сейчас в центре Гамалеи. Проходят клинические испытания. В скором времени она будет выпущена», — говорит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эпидемия, пусть и не такого зубастого как прежде, COVID сейчас расползается по всей планете: Великобритания, Португалия, США. ВОЗ призывает не прекращать работу над клиническими исследованиями и вакцинами — кто знает, что еще может выкинуть этот COVID.

«Он до сих пор опасен, потому что вызывает заражения, в том числе и повторные. И то, что мы видим прямо сейчас, это миллионы заболевших. И сотни тысяч людей прямо сейчас находятся в госпиталях», — говорит технический руководитель по реагированию на COVID ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Врачи советуют пациентам вовремя обращаться к врачу, не забывать об экспресс-тестах. И то же время не драматизировать: COVID стал сезонным заболеванием. И к зиме кривая уже нового штамма короновируса медленно, но верно поползет вниз.