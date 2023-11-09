Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым

Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Программа российского лидера обещает быть весьма насыщенной. Так, в госрезиденции «Акорда» он встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они проведут переговоры в узком и расширенном составах делегаций. Запланировано подписание документов.

Также лидеры обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Кроме того, Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Прежде российский лидер заявил, что добрососедство и взаимное доверие — прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. Его коллега Токаев такого же мнения. Он отмечал, что отношения двух стран имеют богатое прошлое и блестящее будущее.