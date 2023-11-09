В планах — покорение азиатского кино: Агата Муцениеце заговорила по-китайски

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 93 0

Актриса Агата Муцениеце заявила о желании получить роль в азиатском кино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Sobolev; 5-tv.ru

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Звезда российского кино и театра мечтает расширить горизонты и выйти на международный уровень.

Актриса Агата Муцениеце погружена в работу над новыми проектами. Она играет в театре, снимается в кино и на телевидении, даже пробовала себя в формате кабаре-шоу с элементами эротики. На этом звезда останавливаться не намерена. Она призналась, что мечтает о карьере международного уровня, особенно артистку привлекает колорит и особая эстетика Азии. О своих планах селебрити рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Легенда о самбо» в столичном кинотеатре «Октябрь».

Муцениеце, как и должно увлеченному творческому человеку, не только рассуждает о своем будущем в профессии, но и учится новому. Во время интервью она продемонстрировала свои познания в китайском языке — уверенно представилась, а потом поделилась мечтой.

«С радостью, кстати (Сыграла бы в зарубежном фильме. — Прим. ред.). Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так. „Все, везде и сразу“ (фильм) взорвал мой мозг, поэтому я думаю, это было бы круто», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном проекте, в котором решила принять участие Агата Муцениеце. Вместе с коллегой Анной Песковой она снимется в комедии «Тур с Иванушками» и появится в кадре с солистами группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым.

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В планах — покорение азиатского кино: Агата Муцениеце заговорила по-китайски

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