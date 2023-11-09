Принято решение: госпитализированную Раису Максимову перевели в другое отделение

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 718 0

Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии

Принято решение: госпитализированную Раису Максимову перевели в другое отделение

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Народная артистка РСФСР до сих пор находится под наблюдением врачей.

Экстренно госпитализированную в одну из столичных больниц актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Резкое ухудшение самочувствия у 94-летней народной артистки РСФСР было вызвано падением гемоглобина, связанным с заболеванием крови. По имеющимся данным, Максимова попала в больницу утром 8 ноября, куда ее привезли на карете скорой помощи.

Сейчас знаменитость находится в состоянии средней степени тяжести. Также известно, что актриса страдает хроническими заболеваниями, в том числе анемией и атеросклерозом аорты.

Советская и российская актриса театра и кино Раиса Максимова отметила 2 ноября свой 94-й день рождения. Артистка хорошо известна зрителю игрой в фильмах «Вдовы», «Идиот» «Тартюф» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина.

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