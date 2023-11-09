Жителям Химок произведут перерасчет из-за отсутствия отопления в домах

Прокуратура провела проверку по факту отсутствия горячей воды и отопления в некоторых домах подмосковных Химок. О результатах деятельности правоохранителей сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Несколькими днями ранее стало известно, что тысячи жителей Химкинского городского округа остались без отопления. Делом заинтересовались правоохранители, позднее выявившие более тысячи фактов нарушения со стороны управляющей организации.

Добавляется, что проверка продолжается, но уже сегодня увеличено количество аварийных бригад и восстановлена подача горячей воды в 24 многоэтажных зданиях. Кроме того, жителям 189 домов проведут перерасчет платы за октябрь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура проводит проверку по обращениям жителей Кировского района Петербурга, оставшихся без отопления.