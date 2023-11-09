«Тщательно следите»: Путин подал сигнал, который содрогнул Запад

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Express: РФ получит принципиально новое вооружение после выхода из ДОВСЕ

«Тщательно следите»: Путин подал сигнал, который содрогнул Запад

Фото: Павел Волков / ТАСС

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Какое решение российского президента в Великобритании расценили как подтверждение напряженности в отношениях России и НАТО?

Выход Москвы из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) стал предвестником оснащения российской армии новой военной техникой в больших объемах. Таким предположением поделился эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.

«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен Холодной войны», — прокомментировал он в беседе с британской газетой Express.

Фрир считает, что выход РФ из ДОВСЕ — символический шаг, подчеркивающий напряженность между страной и блоком НАТО. Эксперт обратился к Западу и рекомендовал ему «тщательно следить» за действиями российской стороны с точки зрения ее вооружения и наращивания мощностей.

Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября. Закон о прекращении выполнении обязательств, предусмотренных договором, был подписан президентом Владимиром Путиным. В МИД РФ сообщили, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс стал «последней каплей» для этого решения.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что возможности возобновления договора со странами НАТО пока нет — в военном блоке показали свою недоговороспособность.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны НАТО вслед за РФ выходят из ДОВСЕ.

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