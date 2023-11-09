«Она смирится с правдой»: сестра Меган Маркл подала на нее в суд

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд и обвинила в клевете

«Она смирится с правдой»: сестра Меган Маркл подала на нее в суд

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Родственница требует от жены принца Гарри приличную сумму.

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету. Как сообщает Daily Mail, прикованная к инвалидной коляске Саманта не впервые пытается отсудить о знаменитой родственницы приличную сумму денег — 75 тысяч долларов.

Все началось с интервью Меган Маркл, в котором она нелестно высказалась о сводных брате и сестре. По словам Саманты, после этого ее начали преследовать хейтеры, а репутация была испорчена, из-за чего, как она думает, упали продажи ее книги.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы судебного разбирательства. Я слишком сильная, чтобы позволить комментариям Меган сильно на меня повлиять, но, надеюсь, что сестра когда-нибудь смирится с правдой», — заявила Саманта Маркл.

Меган Маркл перестала общаться с отцом, который негативно отзывался о ней и принце Гарри, а также собирался дать против нее показания в суде. Сестра Маркл уже подавала иск в прошлом году, однако суд счел, что Меган просто «выражала свое мнение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Меган Маркл боится за будущее детей.

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