Самая скандальная картина Пикассо ушла с молотка на аукционе: кому она досталась
Картину Пикассо «Женщина с часами» продали за 140 миллионов долларов
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Почему вокруг полотна «Женщина с часами» всегда было много споров? И сколько за нее отдал новый обладатель?
Самой дорогой картиной этого года оказалась скандальная «Женщина с часами» Пабло Пикассо. Она ушла с молотка за 140 миллионов долларов.
Скандальная — потому что это символ романа художника с несовершеннолетней моделью из Парижа. Именно Мария-Тереза Вальтер изображена на картине. Во время знакомства с Пикассо ей было всего 17, а сам он был женат на русской балерине.
Полвека «Женщина с часами» находилась в частной коллекции, однако рекорд другой картины Пикассо — «Алжирские женщины» — она так и не побила. Та была продана почти за 180 миллионов долларов. По сегодняшнему курсу это почти 18 миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров купил «Примадонну» на благотворительном аукционе Люси Чеботиной. Приобретение обошлось народному артисту в 700 тысяч рублей.
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