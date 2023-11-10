«Вытаскивает на танке»: Сергей Бурунов назвал себя домоседом
Актер Сергей Бурунов назвал себя домоседом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Актер рассказал, почему редко ходит на светские мероприятия.
Сергей Бурунов редко ходит на различные публичные мероприятия. Российский актер в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, с чем это связано.
По словам звезды «Полицейского с рублевки», на подобные активности нужен определенный ресурс. У Бурунова далеко не всегда его хватает из-за того, что он выкладывается на съемочной площадке.
«На это, понимаете, нужен ресурс. Это тоже своего рода работа. Нужно улыбаться. Праздник продолжается. А у меня не всегда ресурса на это хватает. Я все отдаю зрителю. <…> Меня директор мой Анастасия вытягивает на танке. Я любитель дома сидеть», — рассказал Бурунов на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».
«Она меня будоражит»: актер Сергей Бурунов назвал своих любимых артистов
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Сергей Бурунов не женат до сих пор. В юности актера предал любимый человек. Предательство надолго отвадило артиста от новых знакомств и связей.
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