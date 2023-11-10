«Научила бабушка»: без какого обряда певица Алсу не выйдет на сцену

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 491 0

Певица Алсу перед выступлениями читает молитву, которой научила ее бабушка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Исполнительница призналась, что перед выступлениями всегда испытывает мандраж.

Певица Алсу рассказала, что перед выступлениями всегда читает молитву, которую знает с детства. Заветным словам заслуженную артистку РФ научила бабушка. Таким признанием звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

По словам знаменитости, она до сих пор испытывает страх перед выступлениями. Волнение — это абсолютно нормально. Если артист не переживает перед выходом на сцену, то он может перегореть.

«Мне кажется, когда артист теряет мандраж, это становится неинтересным. То, что он делает, ему становится совсем неинтересным. А так, когда есть ответственность, когда есть огонь, то мандраж он обязательно присутствует», — отметила звезда.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет сын Алсу, которого скрывают от публики. Не так давно артистка рассказывала поклонникам о его увлечениях.

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