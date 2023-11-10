В ДНР задержали украинца, подозреваемого в организации заказного убийства

В Мариуполе предотвращено покушение на директора одной из производственных компаний. Оперативники ФСБ по Донецкой народной республике задержали организатора преступления — им оказался гражданин Украины.

Предполагаемого организатора заказного убийства взяли сразу по приезду в ДНР с территории Украины. Расследование продолжается. Материалы передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Несколькими днями ранее стало известно, что в ДНР задержали местного жителя, который подозревается в передаче секретных материалов украинской стороне. Известно, что он пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы раздобыть различные сведения, содержащие государственную тайну. Связь с киевским режимом он поддерживал в закрытых мессенджерах и социальных сетях.