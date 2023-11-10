«Это был не я»: Байден рассмешил публику шуткой про свои падения
Джо Байден пошутил про свои вечные падения и очень рассмешил публику
Фото: Reuters / LEAH MILLIS
Президент США вывел самоиронию на максимум и устроил «прожарку» над самим собой. Как он пошутил?
Президент США Джо Байден смог удачно пошутить и этим рассмешил толпу. Политик выступал в Иллинойсе. В зале, по всей видимости, кто-то упал и раздался громкий звук. Президент тут же обратился к журналистам и успокоил их своей самоироничной шуткой.
«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», — заявил глава государства.
Слова Байдена опубликовали на YouTube-канале Forbes Breaking News. Публика хорошо восприняла самоиронию Байдена и начала аплодировать президенту. Затем глава США изобразил потерянность и попытался уйти в неизвестном направлении. Такие действия вызвали еще больше оваций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден снова чуть не упал на трапе самолета. На этот раз все произошло в Детройте. На кадрах видно, как глава Белого дома споткнулся, но сохранил невозмутимое лицо. Ему удалось не свалиться, крепко взявшись одной рукой за поручень. Когда Байден вновь нашел равновесие, то продолжил спуск.
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