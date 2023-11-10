Сооснователь Apple Возняк перенес инсульт, но борется за жизнь: что с ним сейчас

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 065 0

Сооснователь Apple Возняк перенес инсульт и заявил о возвращении в США

Сооснователь Apple Возняк перенес инсульт, но борется за жизнь: что с ним сейчас

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Инженер вернулся домой. Как он себя чувствует?

Один из основателей компании Apple Стив Возняк рассказал, что вернулся домой в США после перенесенного инсульта. Недуг настиг инженера на бизнес-конференции в Мехико.

Бизнесмен сообщил изданию The New York Times, что вчера, 9 ноября, его выписали из больницы. 73-летний Возняк полетел домой в США. Сейчас он в своем особняке в Лос-Гатосе.

«Я вернулся домой и чувствую себя хорошо», — сообщил бизнесмен.

Ранее он рассказывал, что на форуме испытал головокружение, а после этого он был госпитализирован. МРТ показало, что у инженера случился незначительный, но вполне реальный инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто именно спас сооснователя компании Apple Стива Возняка в последнюю секунду. Оказалось, что, если бы не вмешательство его супруги, то он мог умереть. Бизнесмен пожаловался на свое состояние жене Джанет Хилл.

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