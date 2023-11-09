Был на волоске: кто спас Стива Возняка в последнюю секунду

Кто оказался рядом с инженером в столь опасный момент?

Сооснователя компании Apple Стива Возняка госпитализировали в Мехико. По данным иностранных СМИ, у 73-летнего инженера случился ишемический инсульт.

Оказалось, что, если бы не вмешательство его супруги, то он мог умереть. Источник издания EL Pais сообщил, что сооснователь Apple пожаловался на свое состояние жене Джанет Хилл.

Симптомы безумно ее напугали и она настояла на том, чтобы бизнесмен отправился в больницу. В столицу Мексики Возняк прибыл на Всемирный деловой форум.

У него было запланировано выступление, но организаторам пришлось объявить, что по «медицинским показаниям» бизнесмен не сможет провести встречу с гостями мероприятия. Сейчас состояние инженера характеризуется как стабильное — скоро он отправится в США для лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народную артистку России Раису Максимову экстренно госпитализировали.