Это смертельно? Почему женщины испытывают боль после секса

У некоторых девушек появляются неприятные ощущения после полового контакта — в чем причина этого?

Бывает такое, что после полового акта девушки начинают испытывать боль. Издание «Страсти» узнало у врача акушера-гинеколога Ольги Пачковской, с чем это может быть связано.

Оказалось, что такой симптом говорит о цистите. Доктор сообщила, что в 90% случаев заболевание возникает после полового акта.

«Он может случиться в начале половой жизни, при смене полового партнера, при изменении анатомии в следствии родов и даже в менопаузу. Связан этот вид цистита непосредственно с анатомией мочевого пузыря и уретры у женщин», — объяснила врач.

Гинеколог также назвала факторы риска, среди них — инфекции мочевыводящих путей, которые выявили до 15 лет, многочисленные секс-партнеры, барьерная контрацепция. Также опасность нависает над женщинами, которые занимаются сексом более трех раз в неделю во время менопаузы.

Еще проблема может крыться в анатомических особенностях тела. В таком случае может помочь только хирургическое вмешательство.

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