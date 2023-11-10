Это смертельно? Почему женщины испытывают боль после секса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Гинеколог Пачковская назвала анатомические особенности одной из причин цистита

Это смертельно? Почему женщины испытывают боль после секса

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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У некоторых девушек появляются неприятные ощущения после полового контакта — в чем причина этого?

Бывает такое, что после полового акта девушки начинают испытывать боль. Издание «Страсти» узнало у врача акушера-гинеколога Ольги Пачковской, с чем это может быть связано.

Оказалось, что такой симптом говорит о цистите. Доктор сообщила, что в 90% случаев заболевание возникает после полового акта.

«Он может случиться в начале половой жизни, при смене полового партнера, при изменении анатомии в следствии родов и даже в менопаузу. Связан этот вид цистита непосредственно с анатомией мочевого пузыря и уретры у женщин», — объяснила врач.

Гинеколог также назвала факторы риска, среди них — инфекции мочевыводящих путей, которые выявили до 15 лет, многочисленные секс-партнеры, барьерная контрацепция. Также опасность нависает над женщинами, которые занимаются сексом более трех раз в неделю во время менопаузы.

Еще проблема может крыться в анатомических особенностях тела. В таком случае может помочь только хирургическое вмешательство.

Ранее 5-tv.ru называл пагубную привычку, которая может привести к женскому бесплодию.

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