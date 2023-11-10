«Многие становятся жертвами»: главные уловки продавцов в «черную пятницу»

Какими способами пользуются недобросовестные компании?

В Татарстане Роспотребнадзор предупредил граждан об уловках продавцов во время «черной пятницы». Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказала замруководителя управления федеральной службы по республике Юлия Булатова.

«В преддверии всемирного Дня покупок, который стартует 11 ноября, обращу внимание на некоторые моменты. В этот день магазины всего мира щедро дарят скидки, проводят акции, дарят промокоды. Хотелось бы предостеречь, что во время распродаж многие потребители становятся жертвами обмана», — сказала специалист.

Булатова отметила, что продавцы не всегда полностью предоставляют информацию о проводимых акциях. А ведь они должны четко формулировать цену, по которой продается товар.

Также часто непорядочные продавцы говорят, что товар по акции нельзя вернуть. Но эксперт напомнила, что покупка по скидкам подлежит обмену или возврату — покупатель может получить аналогичный товар или вернуть деньги за брак.

Булатова подчеркнула, что Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле и работает с жертвами непорядочных продавцов.

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