Попал в психбольницу и ушел из театра: взлеты и падения в биографии Виктора Сухорукова

Известному российскому актеру театра и кино исполняется 72 года. Как он добился успеха в кинематографе и какие тяжбы судьбы пережил?

Виктор Сухоруков совершенно не выглядит на свой возраст — глядя на этого подтянутого мужчину, с трудом верится в такие цифры. Так, 10 ноября актеру исполняется 72 года. Как ему удается поддерживать молодость и оптимизм, а также через какие жизненные трудности он прошел за эти годы?

Начало карьеры в биографии Виктора Сухорукова

Уже в детстве Сухоруков обладал особой артистичностью и обожал пародировать советских звезд кино. Правда, попасть в мир кинематографа или театра ему не удавалось.

Первая попытка была в восьмом классе — тогда будущий артист пытался поступить в цирковое училище, однако ему отказали из-за возраста. После школы Сухоруков решил попробовать свои силы в Школе-студии МХАТ, но и там неудача — комиссия не увидела в юноше потенциала.

После службы в армии и двух лет работы на заводе Сухоруков все же стал студентом ГИТИСа, а затем попал в Театр имени Акимова.

Алкогольная зависимость в биографии Виктора Сухорукова

Сухоруков не скрывает, что столкнулся с проблемой в 90-х — пил он и дома, и на работе. В одном из YouTube-шоу появилась информация, что из-за злоупотребления спиртным у звезды сцены начались проблемы с начальством.

Актер рассказывал, что пил зачастую в компании коллег, однако из Театра имени Моссовета был изгнан в одиночку. Бутылка довела Сухорукова до психиатрической лечебницы, где ему озвучили страшный диагноз, спровоцированный чрезмерным употреблением.

Артист прошел долгий курс лечения, после чего навсегда отказался от алкоголя. Тот период в биографии Сухорукова запомнился ему как самое тяжелое время в жизни, которое лишило его всех радостей, оставив наедине с вечным похмельем и зависимостью.

Фильм «Брат» в биографии Виктора Сухорукова

На «Ленфильме» актер познакомился с Алексеем Балабановым. Это подарило Сухорукову роль киллера Татарина в фильмах «Брат» и «Брат 2».

Картина Алексея Балабанова вышла на экраны более 20 лет назад, но актуальность она не потеряла до сих пор. Фразы героев киноленты сразу разошлись на цитаты, которые использует в обиходе даже те, кто ни разу не видел фильм.

«Уже третье поколение, уже внуки, тот, кто не видел и смотрит этот фильм, они вдруг говорят: „А ничего, а классная картина! А почему я не видел ее раньше?“. Вот в этом счастье», — говорил Сухоруков.

Уникальность картины и в том, добавил он, что в ней нет повторности — зритель это видит, чувствует, понимает. Здесь есть талант, счастье и отзвук времени. Пока эта картина нужна — она интересна. И обратно: она интересна, потому что нужна.

Личная жизнь в биографии Виктора Сухорукова

Даму сердца Виктор Сухоруков так и не встретил. Ни разу не был женат, не стал отцом. При этом актер уверяет, что не чувствует себя одиноким, ведь рядом есть друзья и близкие, с которыми он с удовольствием проводит время.

«Родители у меня давно умерли. А есть родственники, с которыми я общаюсь постоянно. С ними дружу, к ним езжу, как одна кровь и плоть», — уверяет актер.

А самое главное, что у него есть любимая работа. Сухоруков надеется, что не только «Брат», но и остальные его роли будут еще много лет радовать зрителей разных поколений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о какой роли в своей карьере жалеет Виктор Сухоруков.