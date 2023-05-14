«Ожидал большего»: Виктор Сухоруков назвал роль, о которой пожалел

На счету у актера более 100 ролей в кино, сериалах и спектаклях. Однако не все оказались ему по душе.

Российский актер Виктор Сухоруков пожалел о роли в сериале «Физрук», в котором сыграл вместе с Дмитрием Нагиевым. Об этом он рассказал в интервью журналу «Собака». По его словам, от работы он ожидал большего.

«Доволен ли я результатом самого сериала „Физрук“? Нет, не доволен. Я ожидал большего. Мне показалось, я честно сделал свою работу, но это мог сыграть любой другой. А я там не реализовался в том объеме, который сам себе нафантазировал», — объяснил артист.

Согласился он на съемки по нескольким причинам. Сначала ему показалось заманчивым и смешным сыграть отца героя Нагиева. Ему просто стало любопытно, как два взрослых человека, да еще и лысых, будут выглядеть в кадре. Кроме того, свой вес в выборе сыграл и режиссер сериала Игорь Ворошилов.

По признанию Сухорукова, он хотел сыграть в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». В свое время он пытался заполучить роль, но режиссер отказал. А позже и выяснил причину — оказалось, что Михалков в прошлом звал актера, но тот тогда не пришел. А значит, шанс упустил.

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