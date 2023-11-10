«Опасный источник»: чем обернется неправильное хранение радиоактивных отходов на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Захарова: 12 млн тонн радиоактивных отходов на Украине могут попасть в Днепр

«Опасный источник»: чем обернется неправильное хранение радиоактивных отходов на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Oskar Eyb

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Они образуются от переработки урановых руд на Приднепровском химзаводе.

Из-за неправильного хранения на Приднепровском химическом заводе на Украине миллионы тонн опасных радиоактивных отходов могут попасть в Днепр и грунтовые воды. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий распространило ведомство.

«Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 миллионов тонн РАО в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка», — говорится в нем.

По словам дипломата, ситуация на заводе Украины принимает ужасающий характер. Всего там образуется от переработки урановых руд 42 миллиона тонн отходов. Причем на предприятии и за его пределами есть несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана. Кроме того, порядка 14 тонн радиоактивной пыли ежегодной распространяется по окрестностям, в том числе она попадает и на сельскохозяйственные угодья.

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Однако Киев не выделяет деньги на обеспечение экологической безопасности объектов, а это может привести к природной катастрофе на Украине и за пределами страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно использование ВСУ снарядов с ураном.

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