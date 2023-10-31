Это еще в январе подтвердил Джон Кирби.

Соединенные Штаты сохраняют контроль над некоторыми украинскими биообъектами с расчетом на возобновление их деятельности после завершения конфликта в Незалежной. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта», — сказал он.

Кириллов добавил, что факт реализации «научных программ» США на Украине подтвердил еще в январе координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Штатов Джон Кирби.

Кроме того, в декабре 2022-го американская компания CH2M Hill заявила в письме украинским подрядчикам о том, что в дальнейшем снова будет сбор опасных патогенов в западной части Незалежной при сокращении числа лабораторий для их хранения.

На фоне этого Минобороны РФ должно контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. Вместе с тем ведомство потребовало от украинских предприятий предоставить отче о проделанной работе по этим направлениям.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Патрушев предупредил о возможностях США создать «расово-ориентированные вирусы».