«Все рухнуло»: как живет Раиса Рязанова спустя три года после смерти сына

Жизнь Данилы Перова унес внезапно оторвавшийся тромб — попрощаться с матерью, звездой советского кино, мужчина так и не успел.

Героиня культового фильма «Москва слезам не верит» Антонина, воплощенная Раисой Рязановой, воспитывала троих сыновей. В жизни же у актрисы был единственный наследник Данила.

Как и знаменитая родительница, он пошел по стопам матери — играл в театре и снимался в кино. Три года назад мужчины внезапно не стало: причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

С тех пор советская актриса потеряла сон и покой. Вот уже много месяцев подряд Рязанова не находит себе места в попытке понять, можно ли было предотвратить семейную трагедию.

В третью годовщину смерти артистка разоткровенничалась с журналистами и созналась: не было ни дня, чтобы она не вспоминала единственного наследника. Личная трагедия разделила ее жизнь на «до» и «после».

«Что, искать утешения? Бесполезно его искать. Потому что нет человека — и все. И все кончилось в моей жизни. Потому что сын — это были мои руки, мои глаза. Это было все! Включая быт. О чем бы я ни попросила, он все мог сделать», — поделилась 79-летняя актриса в беседе с журналистами aif.ru.

Так, 9 ноября сыну народной артистки РФ могло бы исполниться 55 лет. Одна мысль о несбывшемся юбилее не дает актрисе покоя.

«Мне говорят: ты себя этим заводишь, ты мучаешь себя. Я говорю: а как эти мысли убрать, как? Взломать черепушку и вытащить все? Как все остальные переживают, как все матери? Может, жены смиряются — я не знаю. Для меня он будто живой…» — вспоминает со слезами на глазах она.

В конце октября титулованная актриса отметила 79-летие. В отличие от прошлых лет, пышных посиделок закатывать она не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Раиса Рязанова была жестока с единственным сыном.