Испытали на прочность: мост-гигант через реку Волхов в Ленобласти готовят к открытию

Запуск планируется в декабре. Что даст новая дорога местным жителям?

Огромные самосвалы испытали на прочность мост-гигант через реку Волхов в Ленинградской области. Переправа заменит старую конструкцию, которой уже более полувека. Масштабную стройку в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — завершили раньше срока. Какие еще развязки и скоростные трассы появятся в Петербурге и окрестностях — узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Новый мост через реку Волхов с высоты. Долгожданная переправа длиною больше километра откроется для автомобилистов и пешеходов уже в декабре. А пока — последние испытания.

«Вот сейчас мы видим их динамическую часть. Грузовики общей массой двести пятьдесят тонн — едут, тормозят. А в это время с помощью специальной аппаратуры идет замер колебаний и напряжений опор моста», — говорит журналист.

Переправа состоит из шести опор и пяти пролетов, общий вес всех конструкций — больше двух тысяч тонн. Старый мост сильно обветшал. Ведь его построили одновременно с основанием города Кириши — еще в середине 60-х. А единственный дублер расположен в трехстах километрах — на федеральной трассе в Волховском районе.

Строительство переправы завершается раньше срока. По госконтракту работы должны были закончить лишь в 25-м году. Мост через Волхов построен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Из четырех миллиардов семисот миллионов почти три с половиной миллиарда выделил федеральный бюджет.

Кроме моста через Волхов в планах на ближайшие годы новая развязка с Мурманским шоссе в Кудрово. Город, хоть и относится к области, но, по сути, является густонаселенным спальным районом Петербурга. Развязку должны завершить в 2027-м. Сначала продлят улицу центральную до Мурманского шоссе, а затем реконструируют путепровод к торговому центру.

Ждет изменений и другой близкий пригород Северной столицы — Мурино. В спальном районе с населением больше ста тысяч человек к 2026 году планируют завершить областную часть обхода этого спального района. Продолжается и реконструкция Колтушского шоссе: участок от кольцевой дороги до Суоранды — обещают сдать к концу лета следующего года, а от Суоранды до Воейково — в 2027-м.

И это лишь только часть реализуемых проектов. Дороги, мосты, развязки, переходы — это не только комфорт жителей, но и залог успешного развития регионов. Нацпроект дает такую возможность для развития каждому субъекту большой страны.