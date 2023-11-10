Троим бывшим следователям избрали меру пресечения по делу Merlion

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения Рустаму Юсупову, Сергею Ромодановскому и Андрею Жирютину. Бывших сотрудников Следственного комитета обвиняют в мошенничестве, взятках, участии в преступном сообществе и фальсификации доказательств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

По информации ведомственных органов, бывший генеральный директор IT-компании Merlion Вячеслав Симоненко якобы создал преступное сообщество, а затем инсценировал покушение на себя для личной выгоды. В 2020 году он заявил, что неизвестные пытались в 2015 году якобы поджечь его дом бутылками с зажигательной смесью. Заказчиками покушения он назвал топ-менеджеров и совладельцев компании.

Предварительное расследование дела показало, что Симоненко спланировал покушение, чтобы завладеть всеми активами Merlion, и это, в свою очередь, позволило бы ему вымогать у партнеров по бизнесу деньги. В истории была задействована сформированная преступная группировка, в состав которой входили теперь уже бывшие сотрудники Следственного комитета Юсупов, Ромадановский и Жирютин.

Теперь же стало известно, что суд избрал меру пресечения сразу трем вышеперечисленным фигурантам: под стражей они пробудут вплоть до 10 января 2024 года.

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