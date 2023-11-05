Суд в Рязани арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Под стражей фигурант будет находиться до 31 декабря.

Суд в Рязани арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

Фото: www.globallookpress.com / w85

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом региональное управление СК РФ сообщило в своем официальном Telegram-канале.

В публикации указано, что под стражей фигурант будет находиться на протяжении следующих двух месяцев — до 31 декабря 2023 года.

Сотрудники СК продолжают проведение мероприятий, направленных на сбор и закрепление базы, доказывающей причастность задержанного к преступлению.

Тело Калужского с насильственными следами смерти — огнестрельными ранениями — было найдено 1 ноября в доме на улице Сельских Строителей в Рязани. По факту произошедшего было возбуждено дело, предусматривающее наказание за совершение убийства.

Подозрения следствия пали на местного жителя — мужчину 1979 года рождения. Он был задержан 4 ноября совместными усилиями сотрудников ФСБ и Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок и котенок умерли после обеда домашней котлетой в Красноярском крае.

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