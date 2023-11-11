Есть у каждого в холодильнике: эти продукты помогут улучшить сон

Диетолог Хембри: помидоры, вишня и киви помогут улучшить сон
Фото: www.globallookpress.com / Justus Klingel
Сон — это физиологическая потребность человека. Но иногда с засыпанием возникают проблемы. И решить их можно полезными перекусами.
Улучшить сон поможет регулярное употребление некоторых продуктов, которые есть практически у каждого человека в холодильнике. Об этом рассказала порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Молли Хембри.
Вишня
В этой ягоде содержится главный гормон сна — мелатонин. Вишневый сок поможет продлить сон и решить проблему с пробуждениями посреди ночи.
Киви
Этот плод содержит много клетчатки и не только способен наладить пищеварение, но и поможет крепче спать.
Индейка и лосось
В птице содержится аминокислота триптофан, которая влияет на цикл сна и бодрствования. А рыба богата жирными кислотами омега-3, которые не только играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы, но и улучшают сон.
Молочный йогурт
В этом продукте содержится белок альфа-лактальбумин, а также кальций. Благодаря этим микроэлементам процесс засыпания станет более легким.
Тыквенные семечки
Содержат в себе магний, который полезен для нервной системы. А когда мы спокойны, то и спим хорошо.
Помидоры
В это овоще, как и в вишне, содержится мелатонин, а также ликопин, недостаток которого в организме связывают с очень коротким сном.
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