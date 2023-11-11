Есть у каждого в холодильнике: эти продукты помогут улучшить сон

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Диетолог Хембри: помидоры, вишня и киви помогут улучшить сон

Есть у каждого в холодильнике: эти продукты помогут улучшить сон

Фото: www.globallookpress.com / Justus Klingel

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Сон — это физиологическая потребность человека. Но иногда с засыпанием возникают проблемы. И решить их можно полезными перекусами.

Улучшить сон поможет регулярное употребление некоторых продуктов, которые есть практически у каждого человека в холодильнике. Об этом рассказала порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Молли Хембри.

Вишня

В этой ягоде содержится главный гормон сна — мелатонин. Вишневый сок поможет продлить сон и решить проблему с пробуждениями посреди ночи.

Киви

Этот плод содержит много клетчатки и не только способен наладить пищеварение, но и поможет крепче спать.

Индейка и лосось

В птице содержится аминокислота триптофан, которая влияет на цикл сна и бодрствования. А рыба богата жирными кислотами омега-3, которые не только играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы, но и улучшают сон.

Молочный йогурт

В этом продукте содержится белок альфа-лактальбумин, а также кальций. Благодаря этим микроэлементам процесс засыпания станет более легким.

Тыквенные семечки

Содержат в себе магний, который полезен для нервной системы. А когда мы спокойны, то и спим хорошо.

Помидоры

В это овоще, как и в вишне, содержится мелатонин, а также ликопин, недостаток которого в организме связывают с очень коротким сном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда сон с открытым окном перестает быть полезным.

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