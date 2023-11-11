У меня гиперактивный ребенок: почему не стоит усмирять таких детей

Доктор медицинских наук дал несколько полезных советов.

Какие основные этапы социализации ребенка нельзя пропускать? Ответом на этот вопрос поделился доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный.

Он отметил, что родителям стоит обратить внимание на хаотичную гиперактивность у малышей. В это время ребенок может открывать дверь «по 25 раз», залезать в шкафы и прятаться там. Но даже если ребенок делает одно и то же действие по несколько раз, то для него все равно «характерна вариабельность».

«15 раз он открывает эту дверь, а на 16-й делает это как-то осторожно, с каким-то исследовательским интересом. Нужно видеть, что стакан наполовину полон, а не пуст. И пытаться ухватить в этой аморфной активности, пытаться что-то вытащить и за что-то зацепиться, наделить каким-то смыслом… Это то, что известный психолог Джером Брунер еще в 60-е годы назвал «опережающее истолкование аморфных действий ребенка», — отметил Гречаный.

Специалист добавил, что детей нужно любить. Даже в плохих поступках важно видеть что-то положительное.

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