У меня гиперактивный ребенок: почему не стоит усмирять таких детей

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Алексей Панков
Алексей Панков 601 0

Доктор наук Гречаный: родителям стоит следить за гиперактивностью малышей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Доктор медицинских наук дал несколько полезных советов.

Какие основные этапы социализации ребенка нельзя пропускать? Ответом на этот вопрос поделился доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный.

Он отметил, что родителям стоит обратить внимание на хаотичную гиперактивность у малышей. В это время ребенок может открывать дверь «по 25 раз», залезать в шкафы и прятаться там. Но даже если ребенок делает одно и то же действие по несколько раз, то для него все равно «характерна вариабельность».

«15 раз он открывает эту дверь, а на 16-й делает это как-то осторожно, с каким-то исследовательским интересом. Нужно видеть, что стакан наполовину полон, а не пуст. И пытаться ухватить в этой аморфной активности, пытаться что-то вытащить и за что-то зацепиться, наделить каким-то смыслом… Это то, что известный психолог Джером Брунер еще в 60-е годы назвал «опережающее истолкование аморфных действий ребенка», — отметил Гречаный.

Специалист добавил, что детей нужно любить. Даже в плохих поступках важно видеть что-то положительное.

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