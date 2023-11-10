Всего четыре правила: какие привычки помогут избежать депрессии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 27 0

Здоровая диета считается важным профилактическим средством депрессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Эмоциональное здоровье человека — общий показатель психологического благополучия. Как не допустить хандры?

Психологическое состояние является одним из самых важных аспектов общего здоровья человека. Ежедневные привычки могут снизить риск появления депрессии и подавленного состояния.

Физические упражнения улучшают пластичность нервных клеток и способствуют высвобождению эндорфинов. Пользу принесет прогулка на свежем воздухе в течение часа три раза в неделю.

Здоровая диета считается важным профилактическим средством депрессии. Необходимо использовать в рационе достаточно овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и растительных масел. Желательно употреблять нежирные молочные продукты.

Прервать автоматическое дисфункциональное реагирование на стресс позволяют медитация и другие формы релаксации.

Социальные контакты и дружеское общение является важным инструментом для поддержания психического здоровья. Обсуждения чувств и опыта может помочь лучше понять эмоции и научиться справляться с ними.

В случае серьезных признаков депрессии необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как йогурт и овощи могут влиять на депрессию.

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