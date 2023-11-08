Выгорает каждый пятый: с чем сталкиваются россияне при работе в коллективе

И как с психологическими проблемами борются компании?

Среди основных проблем в коллективе, с которыми столкнулись работодатели в 2023 году, стали выгорание (18%), сильный стресс (16%) и снижение вовлеченности сотрудников в работу (7%). Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на итоги исследования одной из страховых компаний.

Отмечается, что только 20% компаний, принявших участие в опросе, анализируют психологический настрой своих сотрудников. А каждая седьмая из них (14%) делает выводы, исходя из данных внутренних исследований.

Как уточнила управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева, главными причинами токсичного климата, которые приходится разбирать психологам, являются выгорание (18% случаев), стресс в усиленной форме (16%), тревожность (14%), отсутствие у начальства знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в коллективе (14%) и снижение уровня вовлеченности в работу (7%).

Треть компаний в нашей стране (34%) обеспечивают своих сотрудников специальными программами для психологической помощи. Стандартным инструментом для устранения напряжения в коллективе являются консультации с психологом очно или дистанционно (43%).

Кроме того, каждый четвертый (25%) работодатель организовывает горячую линию психологической поддержки. В каждой шестой (18%) компании проводятся лекции и вебинары по аспектам ментального здоровья, а 9% используют коучинговые программы для персонала.

Также сообщается, что с 2023 года организации начали уделять больше внимания ментальному состоянию своих специалистов — этот показатель увеличился на 12%.

Однако не всегда сотрудники желают пользоваться предоставленными возможностями. Лишь от 5% до 20% от всего коллектива готовы посещать лекции и семинары, ходить а также на прием к психологу — это подтвердили 14% респондентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать, если любимая работа больше не приносит удовольствия.