Что стало с главными героями «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Ведущие актеры из фильма были знаменитостями в СССР и России. Что с ними произошло спустя долгие годы?

Культовая картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снятая по мотивам одноименного произведения британского писателя Артура Конан Дойла. Актеры из франшизы запали в душу многим зрителям. Но что стало с главными героями фильма?

Василий Ливанов

© РИА Новости / Максим Блинов

Василий Ливанов сыграл в фильме Шерлока Холмса. Сама королева Великобритании Елизавета II признала его лучшим исполнителем роли знаменитого сыщика.

Василий Ливанов был женат дважды. С первой супругой Алиной Энгельгардт, дочерью биохимика Владимира Энгельгардта актер прожил с 1958 по 1970 год. В этом браке родилась дочь Анастасия в 1963 году.

Со своей второй женой актер познакомился в киностудии «Союзмультфильм», в которой она работала художником-аниматором. В 1972 году актер женился на Елене Балабановой. Она родила артисту двоих сыновей.

Старший Борис появился на свет в 1974 году. Он пошел по стопам звездного отца, стал актером и писателем. Но от родителя ему досталась и пагубная привычка — он много и сильно пил.

В 2009 году Борис был осужден за убийство на бытовой почве на восемь лет. В новогоднюю ночь он оказался рядом с бывшей женой Екатериной. Застолье, алкоголь, неизвестные гости. Мужчина не помнит, как убивал собутыльника Игоря Хромова. Но свидетели говорят, что он зарезал человека ножом.

Сейчас актеру 88 лет. Василий Ливанов даже в столь преклонном возрасте продолжает работать. В 2019 году в качестве режиссера снял фильм «Медный всадник России».

Виталий Соломин

Валентина Кузьмина / ИТАР-ТАСС

Актер сыграл в картине доктора Ватсона. С 1985 до 1995 годов Соломин жил в знаменитом «Доме полярников». Это один из самых известных сталинских домов в Москве по адресу В соседнем здании дом-музей, где скончался писатель Николай Гоголь.

Виталий Соломин умер 27 мая 2002 года, ему было всего 60 лет. Актера преследовала гипертония, а работал он на износ — пел и танцевал на сцене. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Могила у Соломина достаточно скромная, но ухоженная.

Рина Зеленая

© РИА Новости / Дмитриев

В фильме актриса исполнила роль миссис Хидсон.

Первым мужем Зеленой был юрист Владимир Блюмельфельд. Муж был намного старше ее, и именно это обстоятельство вскоре дало о себе знать — они просто перестали понимать друг друга. Впрочем, Владимир остался другом Рины и ее новой семьи, часто бывал в гостях и интересовался личной жизнью и карьерой бывшей супруги.

После развода у актрисы случился бурный роман со знаменитым журналистом Михаилом Кольцовым. Зеленая была очень влюблена, но, когда узнала, что избранник женат, отказалась разбивать семью и прекратила отношения. Артистке было тяжело, но как раз в тот момент на горизонте возник Константин Топуридзе, ставший ее вторым мужем и главным мужчиной в жизни.

Вместе с актрисой мужчина прожил до конца собственной жизни. Общих детей у пары не было. К слову, Зеленая с большим трудом оправилась от потери любимого человека в конце 70-х годов.

Исполнительница тяжело переживала смерть мужа, ее пасынки волновались, что у нее случится инфаркт и она отправится вслед за супругом. При этом проводить его в последний путь Рина Васильевна не пришла. Актриса не любила похороны и никогда не ходила на это мероприятие скорби. Главным образом она ненавидела поминки, которые переходили в банальную пьянку, и стандартные бездушные тосты.

Последние годы жизни Зеленая почти ничего не видела из-за развившегося астигматизма, а также с трудом передвигалась после перелома бедра. Из-за этих проблем с конца 1980-х годов Рина Васильевна жила в Доме ветеранов кино.

Причиной смерти Рины Васильевна стал рак, который начал развиваться еще в середине 60-х годов. При этом она не рассказывала о заболевании. О том, что актриса два десятка лет мучается от болей, поклонники узнали только после того, как она умерла.

Актриса похоронена на Введенском кладбище Москвы. Могила Рины Васильевны расположена рядом с местом упокоения ее второго мужа, архитектора Константина Топуридзе.

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