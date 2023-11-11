Байден пригрозил Си Цзиньпину жестким разговором: кому здесь «мало не покажется»?

Politico: Байден намерен провести жесткий разговор с Си Цзиньпином об РФ и Иране
Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren
Какие конкретно темы собирается обсудить американский президент с председателем Китая?
Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести «жетский разговор» с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«Президент собирается надавить [на Си, чтобы возобновить контакты по военным вопросам] на следующей неделе, и мы надеемся, что в среду у нас будет больше информации для отчета», — приводятся слова одного из источников.
В частности, одной из тем предстоящей беседы станет связь Пекина с Москвой и его роль в конфликте на Украине. Также Байден собирается убедить Китай повлиять на Иран, чтобы тот не стремился «к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Вместе с тем в Белом доме завили о незамедлительном ответе Вашингтона на любые провокационные действия Тегерана.
Также Байден хочет обсудить роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США. До этого Вашингтон обвинял Пекин в нежелании ужесточить контроль над выпуском данных препаратов, которые попадают к картелям в Мексике, после чего перевозятся в Штаты.
Для американского лидера эта встреча оценивается как последний шанс повлиять на Си Цзиньпина для перезагрузки отношений США и Китая перед президентской гонкой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине.
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