Байден пригрозил Си Цзиньпину жестким разговором: кому здесь «мало не покажется»?

Какие конкретно темы собирается обсудить американский президент с председателем Китая?

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести «жетский разговор» с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Президент собирается надавить [на Си, чтобы возобновить контакты по военным вопросам] на следующей неделе, и мы надеемся, что в среду у нас будет больше информации для отчета», — приводятся слова одного из источников.

В частности, одной из тем предстоящей беседы станет связь Пекина с Москвой и его роль в конфликте на Украине. Также Байден собирается убедить Китай повлиять на Иран, чтобы тот не стремился «к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». Вместе с тем в Белом доме завили о незамедлительном ответе Вашингтона на любые провокационные действия Тегерана.

Также Байден хочет обсудить роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США. До этого Вашингтон обвинял Пекин в нежелании ужесточить контроль над выпуском данных препаратов, которые попадают к картелям в Мексике, после чего перевозятся в Штаты.

Для американского лидера эта встреча оценивается как последний шанс повлиять на Си Цзиньпина для перезагрузки отношений США и Китая перед президентской гонкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине.