«Дипломатическая сплетня»: Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 69 0

Орбан: Украина не подписала мирный договор с Россией по указанию США

«Дипломатическая сплетня»: Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Об этом знают и в Германии, хотя не стали официально распространять.

Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в марте 2022 года в Стамбуле по указанию США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«В 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США», — сказал он.

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Орбан подчеркнул, что об этом хорошо известно из различных отчетов и разведывательных источников. Он сослался и на слова о вине США в данном вопросе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. И хотя об этом знают в дипломатическом мире, официально власти Германии такую информацию не подтверждали.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-командующий ВС НАТО Харальд Куят заявил о вине США в срыве переговоров России и Украины в Стамбуле.

Тема:
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