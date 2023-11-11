Проклятие королевы: трагедии, настигшие предшественниц Кейт Миддлтон

Согласно линии престолонаследия принцесса Кэтрин Уэльская будет следующей королевой-консортом при своем супруге-монархе Великобритании. Сегодня популярность Миддлтон только возрастает, а многие англичане уже готовы видеть ее «у руля». Но история показывает, что путь предшественниц Уэльской не был простым. Каким именно, рассказал портал MarieClaire.ru.

Екатерина де Валуа — молодая вдова

Екатерина де Валуа являлась французской принцессой и наследницей короля Франции Карла IV. В те времена часто заключались политические браки с нелюбимым мужчиной в целях поддержания междинастических отношений. Но Екатерине повезло — ее муж, король Англии Генрих V уважал и любил ее, и она отвечала взаимностью. Но счастье оказалось коротким. Через два года после свадьбы, в 1422 году, король скончался от болезни.

Екатерина Арагонская — несчастный брак и таинственная смерть

Екатерина известна, как жена Генриха VIII, которую он променял на Анну Болейн. До этого она была замужем за его старшим братом, принцем Уэльским Артуром. В скором времени после свадьбы супруги сильно заболели — Екатерине удалось победить болезнь, а будущий король скончался.

Тогда Екатерину выдали замуж за Генриха VIII. Данный шаг был исключительно политическим — Екатерина, как дочь испанских монархов, должна была обеспечить дружбу страны с Англией.

Но главным ее долгом было все-таки подарить наследника. Она родила мальчика, но он умер в младенчестве.

Отчаявшись, король изменил закон, провозгласил себя главой церкви и женился на Анне Болейн. Екатерина умерла в 50-летнем возрасте. Считается, что ее отравили. До конца своих дней она не признавала свою участь быть отвергнутой.

Екатерина Говард — казненная королева

Как оказалось, будучи в браке с Анной король Генрих VIII увлекся многоженством. Так, его пятой женой стала близкая родственница Анны Болейн Екатерина Говард. Генрих был сильно влюблен в Екатерину.

Однако счастье продлилось недолго, король узнал, что у молодой жены есть любовник. Королеву-консорта Говард вскоре казнили.

Екатерина Парр — королева-изгой

В 1543 году Генрих VIII женился в последний раз на Екатерине Парр. В 1547 году король скончался после болезни, а своей жене при жизни оставил разрешение снова вступить в брак.

Вдова вышла за экс- любовника Томаса Сеймура. Но брак не был удачным — новый муж сделал предложение дочери Болейн Елизавете.

Последние годы Екатерины были несчастными. Тогда у руля власти была Мария I, дочь Екатерины Арагонской, отдалившая Екатерину от двора из-за боязни ее радикальной религиозности.

Екатерина Браганская — «чужая» королева

В 1662 году дочь короля Португалии стала женой короля Англии Карла II. Правда, с самого начала этот брак не поддерживался двором — знать утверждала, что католической королеве не место в протестантской Англии.

Еще одной причиной ненависти к новой королеве было то, что она не могла родить наследника (все три беременности завершились выкидышем).

В 1685 году король Карл умер из-за длительной болезни. После его гибели Екатерина Браганская, которая так и не смогла стать «своей» в Англии, вернулась на родину.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри испортил отношения с семьей из-за Кейт Миддлтон.