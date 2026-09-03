«А не хотите ли вы?»: Волкова рассказала, как попала в Театр сатиры

Участие в труппе учреждения стало для нее большим счастьем.
Фото: © РИА Новости/Мария Девахина
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Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения
Актрису Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения. Об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru.
Художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов позвонил актрисе и предложил ей роль в спектакле «Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски».
«Так получилось, что практически два года назад Евгений Владимирович позвонил и сказал: «Мы выпускаем «Филумену Мартурано». А не хотите ли вы?», — рассказала Волкова.
По словам актрисы, участие в труппе театра стало для нее большим счастьем, о котором она прежде «не могла и мечтать». Волкова моментально согласилась. Как отметила артистка, это приглашение оказалось лучшим подарком на праздник.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Волкова после увольнения из Театра комедии пытается влиться в новый коллектив. Другие члены труппы воспринимают ее в качестве конкурента. Из-за стресса Волкова даже столкнулась с проблемами со здоровьем и перенесла операцию, детали которой не раскрывает.
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