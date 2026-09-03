«А не хотите ли вы?»: Волкова рассказала, как попала в Театр сатиры

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Участие в труппе учреждения стало для нее большим счастьем.

Как Екатерина Волкова попала в Театр сатиры

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения

Актрису Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения. Об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru.

Художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов позвонил актрисе и предложил ей роль в спектакле «Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски».

«Так получилось, что практически два года назад Евгений Владимирович позвонил и сказал: «Мы выпускаем «Филумену Мартурано». А не хотите ли вы?», — рассказала Волкова.

По словам актрисы, участие в труппе театра стало для нее большим счастьем, о котором она прежде «не могла и мечтать». Волкова моментально согласилась. Как отметила артистка, это приглашение оказалось лучшим подарком на праздник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Волкова после увольнения из Театра комедии пытается влиться в новый коллектив. Другие члены труппы воспринимают ее в качестве конкурента. Из-за стресса Волкова даже столкнулась с проблемами со здоровьем и перенесла операцию, детали которой не раскрывает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:11
«Транспорт будущего»: Путин рассказал о перевозках дронами в Арктике
10:08
Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной
10:04
Вопрос с дефицитом бюджета в России будет решен
10:04
Россия и Китай запланировали совместную работу на десятилетия вперед: 240 миллиардов и 65 проектов
10:00
Национальная Медиа Группа приобретает контрольную долю в ИД «Комсомольская правда»
9:53
«Хвостиком махает, никуда не уходит»: Путин рассказал о встрече с тигром

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео