«Мощная оборона»: ожесточенный бой завязался у больницы между ХАМАС и ЦАХАЛ

Tasnim: ХАМАС остановил израильскую армию в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе
Фото: Reuters / RONEN ZVULUN
В результате ЦАХАЛ понес потери в живой силе и технике.
Боевики палестинского движения ХАМАС остановили в районе медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа израильских военных в результате ожесточенных боев. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.
Военным ЦАХАЛ дали отпор более чем на пяти направлениях в Газе. Их продвижение к больнице остановила мощная линия обороны ХАМАС. Также отдельные израильские подразделения попали в засаду, несколько военных были убиты. Вместе с тем ЦАХАЛ лишился танков.
До этого агентство ISNA сообщало, что ожесточенные бои проводились очень близко к зданию больницы, из-за чего медперсонал не мог покинуть ее даже с целью захоронения погибших. По данным Al-Mayadeen, некоторым застрявшим пациентам требуется операция, они находятся в критическом состоянии. Также в центре было отключено электричество, восстановить позднее удалось только в отделении неотложной помощи.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Накануне стало известно, что Израиль начал активные боевые действия в Дженине, расположенном на севере Палестины на западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ атаковали город и лагерь беженцев, военное руководство заявило, что идет борьба с террористами с использованием беспилотников, но детали сообщить отказалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах».
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