Врач опровергла основные мифы об инсульте

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 59 0

Медицинский эксперт Тарасова: риск инсульта выше у курящих людей

Врач опровергла основные мифы об инсульте

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев

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Инсульт — одна из основных причин смертности и инвалидности в мире.

Ежегодно в России инсульт переносят свыше 450 тысяч человек. Каждый год осенью отмечается всемирный день борьбы со страшным, не щадящим недугом, который меняет привычный образ жизни сотен людей. Медицинский эксперт Наталья Тарасова в беседе с изданием 7Дней.ru развеяла три самых популярных мифа об этом диагнозе. 

Курение не влияет на развитие инсульта?

Научно доказано, что у людей с вредной привычкой даже повышается риск втрое или в пять раз, однако решающую роль играет количество выкуриваемых сигарет в сутки.

Человек, перенесший инсульт, навсегда становится инвалидом?

У большинства людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, действительно наблюдаются стойкие неврологические нарушения, изрядно ухудшающие качество жизни.

Но своевременное обнаружение признаков болезни и соответствующая реабилитация помогут избежать инвалидизации.

Инсульт угрожает только пожилым людям?

Согласно статистическим данным, примерно в 9% инсульт случается у лиц молодого возраста (от 18 до 44 лет). Поэтому придерживаться здорового образа жизни и регулярно проверять свое здоровье нужно всем.

Ранее 5-tv.ru писал, в каком состоянии находится перенесший инсульт Юрий Соломин.

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