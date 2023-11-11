«Не проходят быстро»: в каком состоянии находится перенесший инсульт Юрий Соломин

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Директор Малого театра Михайлова: говорить о выписке Соломина еще рано

«Не проходят быстро»: в каком состоянии находится перенесший инсульт Юрий Соломин

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист попал в больницу в начале недели.

Вот уже почти неделю артист Юрий Соломин находится в реанимации. 6 ноября художественный руководитель Малого театра собирался на работу, но до места так и не доехал — упал во дворе собственного дома. Его экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у артиста инсульт.

По сведениям KP.RU, накануне Соломина навестила директор театра Тамара Михайлова. И отметила, что состояние его немного улучшилось. Но о выписке говорить преждевременно. У артиста пока еще заметны признаки левостороннего ишемического инсульта, а также плохо работают рука и нога.

«Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально, состояние стабильное», — заверила Тамара Михайлова.

При этом еще 9 ноября сообщалось, что врачи диагностировали у Соломина нарушения мозгового кровообращения, а также проблемы с речью и голосом.

Артист хорошо известен зрителю по многим ролям в кино, в том числе в «Обыкновенном чуде» и «Ревизоре».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народную артистку РФ Раису Максимову экстренно госпитализировали.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
Конец режиму Зеленского? В Великобритании заявили о начале распада Украины
3:13
Есть у каждого в холодильнике: эти продукты помогут улучшить сон
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
2:45
Теряет союзников: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Украине военной помощи
2:29
«Чтобы долго прослужила»: за что Вячеслав Макаров готов отдать большие деньги
2:09
«Не проходят быстро»: в каком состоянии находится перенесший инсульт Юрий Соломин

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
На весах — 91: Киркоров каждый день отправляет фотоотчет Хайдарову
Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на «Щелкунчик»
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд