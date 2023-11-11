«Не проходят быстро»: в каком состоянии находится перенесший инсульт Юрий Соломин

Артист попал в больницу в начале недели.

Вот уже почти неделю артист Юрий Соломин находится в реанимации. 6 ноября художественный руководитель Малого театра собирался на работу, но до места так и не доехал — упал во дворе собственного дома. Его экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у артиста инсульт.

По сведениям KP.RU, накануне Соломина навестила директор театра Тамара Михайлова. И отметила, что состояние его немного улучшилось. Но о выписке говорить преждевременно. У артиста пока еще заметны признаки левостороннего ишемического инсульта, а также плохо работают рука и нога.

«Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально, состояние стабильное», — заверила Тамара Михайлова.

При этом еще 9 ноября сообщалось, что врачи диагностировали у Соломина нарушения мозгового кровообращения, а также проблемы с речью и голосом.

Артист хорошо известен зрителю по многим ролям в кино, в том числе в «Обыкновенном чуде» и «Ревизоре».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народную артистку РФ Раису Максимову экстренно госпитализировали.