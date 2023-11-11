«Сердце перестало биться»: звезду «Игры престолов» постигла страшная беда

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Алина Крылова
Алина Крылова 63 0

У звезды сериала «Игра престолов» Бьернссона умерла новорожденная дочь

«Сердце перестало биться»: звезду «Игры престолов» постигла страшная беда

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов », 2011-2019 г.

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Девочка родилась недоношенной. Спасти малышку врачи не сумели.

В семью исландского спортсмена и актера сериала «Игра престолов» Хафтора Бьенсона постучалась страшная беда. Спустя двое суток после рождения умерла единственная дочь знаменитости и его супруги. Новостью об утрате он поделился в личном микроблоге.

Известно, что девочка появилась на свет недоношенной в одном из крупнейших роддомов города. За жизнь малышки боролись врачи, но приложенные усилия результата не дали — ребенок умер. Первой о случившемся узнала жена Бьенсона.

В память о своей малышке Бьенсен опубликовал душераздирающее послание, в котором сознался: он и его супруга убиты горем.

«С огромной скорбью сообщаем о рождении раньше срока нашей дочери, которая появилась на свет 8 ноября на 21 неделе беременности. После заметного снижения движения мы узнали, что ее сердце перестало биться. Словами не могу описать нашу боль от этой утраты. <…> Горе, которое мы чувствуем, будет с нами навсегда, но и любовь тоже», — говорится в сообщении.

Также Бьенсон опубликовал семейное фото, на котором показал, как поддержал супругу в первые минуты после ужасного известия. Актер не смог сдержать слез, осознав, что ему предстоит похоронить ребенка. 

В сериале «Игра престолов» Хафтор Бьернссон сыграл роль Грегора Клигана по прозвищу Гора. Его супруга работает фитнес-блогером. Муж и жена воспитывают общего сына. Рождение дочери должно было стать для Бьернссона самым счастливым моментом. 

Ранее 5-tv.ru писал, что умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент.

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